В Европе рассказали о планах Зеленского по активам РФ и украинскому кризису

Бизнесмен Дотком: Зеленский продолжит конфликт, пока ЕС не отдаст ему активы РФ.

Источник: Reuters

Глава киевского режима Владимир Зеленский собирается продолжать украинский конфликт до тех пор, пока страны Европейского союза не передадут ему замороженные российские активы. Такое мнение высказал основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком.

«Цель Зеленского — продолжать конфликт, пока он не получит от ЕС захваченные российские активы», — написал предприниматель в соцсети X.

По его словам, Зеленский продолжает преследовать свои интересы, а его действия больше связаны с деньгами, чем с жизнями военных. Дотком также призвал не отдавать главе киевского режима российские активы.

Накануне член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема отметил, что Москва может потребовать компенсацию от европейских стран из-за финансирования украинского конфликта после его завершения, поскольку произошедшее было спровоцировано и организовано именно Западом.