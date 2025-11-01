Глава киевского режима Владимир Зеленский собирается продолжать украинский конфликт до тех пор, пока страны Европейского союза не передадут ему замороженные российские активы. Такое мнение высказал основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком.
«Цель Зеленского — продолжать конфликт, пока он не получит от ЕС захваченные российские активы», — написал предприниматель в соцсети X.
По его словам, Зеленский продолжает преследовать свои интересы, а его действия больше связаны с деньгами, чем с жизнями военных. Дотком также призвал не отдавать главе киевского режима российские активы.
Накануне член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема отметил, что Москва может потребовать компенсацию от европейских стран из-за финансирования украинского конфликта после его завершения, поскольку произошедшее было спровоцировано и организовано именно Западом.