В Европе поутихли заявления о поражении России, заявил Нарышкин

«Действительно, такие заклинания о нанесении России стратегического поражения приутихли в публичной сфере. Но только в публичной. По поступающей в Службу внешней разведки информации, наиболее русофобские политические и военные круги в странах Европы продолжают линию на реализацию стратегического плана, на продолжение войны, как это говорят, до последнего украинского солдата, на продолжение мер экономической агрессии в виде санкций, политического давления, информационных и киберопераций и других враждебных инструментов по отношению к нашей стране. Но другой вопрос в том, что все эти потуги не дают желаемых для Запада результатов», — сказал Нарышкин.