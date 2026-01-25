Популярные темы
В Европе поутихли заявления о поражении России, заявил Нарышкин

Нарышкин: заявления о стратегическом поражении России в Европе поутихли.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Публичные «заклинания» о нанесении России стратегического поражения на поле боя приутихли, но, по данным Службы внешней разведки РФ, наиболее русофобские круги в Европе продолжают эту линию, заявил в интервью РИА Новости директор СВР Сергей Нарышкин.

«Действительно, такие заклинания о нанесении России стратегического поражения приутихли в публичной сфере. Но только в публичной. По поступающей в Службу внешней разведки информации, наиболее русофобские политические и военные круги в странах Европы продолжают линию на реализацию стратегического плана, на продолжение войны, как это говорят, до последнего украинского солдата, на продолжение мер экономической агрессии в виде санкций, политического давления, информационных и киберопераций и других враждебных инструментов по отношению к нашей стране. Но другой вопрос в том, что все эти потуги не дают желаемых для Запада результатов», — сказал Нарышкин.

