Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Европе посчитали незаконным строительство завода производителя «Фламинго»

Правительство Дании приняло решение о строительстве завода украинской оборонной компании FirePoint с нарушением закона. Об этом сообщает датская вещательная корпорация DR.

Источник: Freepik

«Закон использовался для создания исключений в максимально возможной степени, возможно, даже в большей степени, чем это было абсолютно необходимо», — заявил главный юрисконсульт правового аналитического центра Justitia Кристоффер Бадсе.

Как сообщается, компания-производитель баллистических ракет «Фламинго» планирует построить в датском Скридструпе завод по производству твердого ракетного топлива для ракет FP-5. Строительство объекта стало возможным благодаря появившимся у правительства Дании широким полномочиям по отмене других законов и отказе гражданам на подачу жалоб в случае, если проект служит важным целям национальной обороны или чрезвычайным ситуациям.

По оценкам ряда экспертов, датские власти нарушат порядка 20 нормативно-правовых актов страны для скорейшего запуска объекта.

Ранее стало известно о планах FirePoint развернуть производство на территории Дании с 1 декабря. Производство будет сосредоточено рядом с военно-воздушной базой в Войенсе на юге Ютландии.