В Европе посчитали незаконным строительство завода производителя «Фламинго»

Как сообщается, компания-производитель баллистических ракет «Фламинго» планирует построить в датском Скридструпе завод по производству твердого ракетного топлива для ракет FP-5. Строительство объекта стало возможным благодаря появившимся у правительства Дании широким полномочиям по отмене других законов и отказе гражданам на подачу жалоб в случае, если проект служит важным целям национальной обороны или чрезвычайным ситуациям.