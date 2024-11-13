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В Европе подделали более 2100 шедевров художников

Полиция Италии поймала преступников, которые подделали свыше 2 100 картин. Они промышляют по всей Европе.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Как сообщает Reuters, фальшивым работам приписывали авторство Пикассо, Бэнкси, Уорхола и других художников. Потенциальная рыночная стоимость изъятых картин составляет 200 млн евро (около 21 млрд рублей). В преступлениях подозревают 38 человек из Италии, Бельгии, Франции и Испании. Полиция обнаружила шесть мастерских, где создавали подделки. Половина из них находится в Италии.

Примечательно, что, если бы преступление не раскрыли, экспонаты могли продать по ценам оригинальных работ.

Расследование началось еще в 2023 году. Тогда полиция изъяла 200 фальшивых шедевров из частной коллекции бизнесмена.

Ранее ученые нашли древнейшее в мире изображение рыбалки.