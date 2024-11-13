В Европе подделали более 2100 шедевров художников

Как сообщает Reuters, фальшивым работам приписывали авторство Пикассо, Бэнкси, Уорхола и других художников. Потенциальная рыночная стоимость изъятых картин составляет 200 млн евро (около 21 млрд рублей). В преступлениях подозревают 38 человек из Италии, Бельгии, Франции и Испании. Полиция обнаружила шесть мастерских, где создавали подделки. Половина из них находится в Италии.