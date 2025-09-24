Politico: пост Трампа об Украине — попытка спровоцировать Путина

В то же время чиновники и дипломаты Европейского союза подчеркнули, что риторика американского лидера по украинскому конфликту все еще может измениться. «К счастью, но также и к сожалению для нас, то, что Трамп говорит в понедельник, отличается от того, что он говорил во вторник», — отметил союзник президента Франции Эммануэля Макрона на условиях анонимности.