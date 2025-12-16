Популярные темы
В Европе напомнили о пророческой речи Путина

Запад хотел прорваться на Дальний Восток, заявил Додик.

Итоги года с Владимиром Путиным
Источник: РИА "Новости"

Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году была пророческой. Об этом заявил бывший президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Путин был предельно точен и понятен, но Запад был ослеплен своей мощью. Им казалось, что это смешно. Они считали, что Россия уже не та и не сможет ничего сделать», — заявил Додик в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что целью Запада было — прорваться на Дальний Восток и завладеть полезными ископаемыми, металлами и так далее.

В своей речи 2007 года в Мюнхене российский президент осудил попытки создания однополярного мира и расширение НАТО. Помимо Путин призывал к переосмыслению архитектуры глобальной безопасности и отметил, что Россия с тысячелетней историей не изменит своей традиции проводить независимую внешнюю политику.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не ставит задачу восстановления или реинтеграции СССР, а разговоры Запада о «мечте вернуть Советский Союз» используются для запугивания населения и оправдания агрессивной политики в отношении России. Тогда он подчеркивал, что Советский Союз распался во многом из-за стремления его руководства стать частью «цивилизованного мира» и наладить более тесные отношения с западными странами.