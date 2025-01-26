В Европарламенте предложили запретить песню «Сигма бой»

«Вы знаете про “Сигма бой”? “Сигма бой” — это вирусный русский троп, используемый в социальных сетях, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир», — заявила Риль. Видео со своим выступлением в Европарламенте она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Риль уверена, что популярность песни среди подростков — это один из примеров российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети.