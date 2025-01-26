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В Европарламенте предложили запретить песню «Сигма бой»

В Европе предложили запретить трек Сигма бой, который попал в чарт американского журнала Billboard. Депутат Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль заявила, что трек пропагандирует российские идеи европейскому обществу.

Источник: Reuters

«Вы знаете про “Сигма бой”? “Сигма бой” — это вирусный русский троп, используемый в социальных сетях, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир», — заявила Риль. Видео со своим выступлением в Европарламенте она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Риль уверена, что популярность песни среди подростков — это один из примеров российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети.

Песню «Сигма бой» исполняют два ребенка: 11-летняя Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская. Текст для этой песни написал Мукка (Серафим Сидорин), исполнитель хита 2018 года «Девочка с каре». Трек выпустил рекорд-лейбл Rhymes Music. Сейчас песня находится на десятом месте чарта Hot Dance/Pop Songs.