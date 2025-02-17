В этом году в Россию могут вернуться 350 иностранных компаний

По словам Романа Казыханова, большие компании лучше себя чувствуют в любых обстоятельствах. Например, они более устойчивы при отсутствии рекламных инвестиций. Это связано в том числе с тем, что им доступен более широкий инструментарий маркетинговых активностей как с низким, так и с высоким порогом входа. Так, за время отсутствия западных (а также корейских и японских) автобрендов до 61% автомобильного рынка заняли китайские марки. При этом ни одна из них не заняла, как показали опросы, тех же позиций, что и традиционные лидеры авторынка. Таким образом, брендам будет легко вернуть расположение покупателей. Вместе с тем долгое отсутствие в медийном поле и изменившаяся рыночная конъюнктура могут серьезно осложнить процесс возвращения сервисных брендов в категориях с высокой частотой покупки (например подгузники или товары для животных).