В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

МИД Китая выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. «Принуждение и давление не решат проблему», — говорили в ведомстве, комментируя призыв повлиять на Москву. Россия готова к урегулированию конфликта, но с учетом своих интересов, заявляли в Кремле. Санкции западных стран и их помощь Киеву там называли не оказывающими влияния на ход военной операции и достижение ее целей.