В еще четырех российских регионах введут туристический налог

В шести регионах к взиманию налога уже готовятся, сообщает Mash.
На вооружение взят опыт Санкт-Петербурга. Туристы, которые останавливаются в гостиницах, хостелах, оплачивают курортный сбор за проживание.
В ближайшее время, с 1 января 2025 года, туристический налог вводят Суздаль, Сортавала, Белокуриха, Вологда.
В Суздале туристы будут платить по сто рублей в сутки. В Сортавале (Карелия) и Белокурихе (Алтайский край) — по пятьдесят рублей в сутки. В Вологде установили туристический налог — 1% от стоимости проживания в гостинице. Каждый год к будет прибавляться по 1%, таким образом к 2029 году достигнет 5%.
Планируют присоединиться Алтай (полностью), Астрахань, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Псков.