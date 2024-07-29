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В еще четырех российских регионах введут туристический налог

Налог с туристов будут брать в четырех российских регионах со следующего года.

Источник: Shutterstock

В шести регионах к взиманию налога уже готовятся, сообщает Mash.

На вооружение взят опыт Санкт-Петербурга. Туристы, которые останавливаются в гостиницах, хостелах, оплачивают курортный сбор за проживание.

В ближайшее время, с 1 января 2025 года, туристический налог вводят Суздаль, Сортавала, Белокуриха, Вологда.

В Суздале туристы будут платить по сто рублей в сутки. В Сортавале (Карелия) и Белокурихе (Алтайский край) — по пятьдесят рублей в сутки. В Вологде установили туристический налог — 1% от стоимости проживания в гостинице. Каждый год к будет прибавляться по 1%, таким образом к 2029 году достигнет 5%.

Планируют присоединиться Алтай (полностью), Астрахань, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Псков.