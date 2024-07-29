В еще четырех российских регионах введут туристический налог

В Суздале туристы будут платить по сто рублей в сутки. В Сортавале (Карелия) и Белокурихе (Алтайский край) — по пятьдесят рублей в сутки. В Вологде установили туристический налог — 1% от стоимости проживания в гостинице. Каждый год к будет прибавляться по 1%, таким образом к 2029 году достигнет 5%.