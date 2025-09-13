В ЕС озвучили новые планы на российские активы

Суть идеи Еврокомиссии заключается в том, чтобы предоставленные Украине средства заменять обеспеченными долговыми расписками ЕС. Предполагается, что это должно помочь Брюсселю решить один из самых сложных вопросов с начала российской спецоперации, поскольку сейчас можно лишь изымать проценты с замороженных российских активов, но использовать основную сумму средств запрещено.