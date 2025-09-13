В ЕС озвучили новые планы на российские активы

«Это предложение, которое один из чиновников назвал “юридической изобретательностью”, позволит создать значительный дополнительный поток финансирования для Украины. Технически экспроприации российских активов не будет, но с правовой точки зрения ход очень рискованный», — отмечает издание.
Суть идеи Еврокомиссии заключается в том, чтобы предоставленные Украине средства заменять обеспеченными долговыми расписками ЕС. Предполагается, что это должно помочь Брюсселю решить один из самых сложных вопросов с начала российской спецоперации, поскольку сейчас можно лишь изымать проценты с замороженных российских активов, но использовать основную сумму средств запрещено.
В публикации также отмечается, что схема с обменом наличных на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном должна была бы помочь избежать обвинений в конфискации средств. Однако на данный момент идея не получила одобрения, и ЕС рассматривает другие варианты.
Ранее сообщалось, что Украина получила 1 млрд евро из доходов от российских активов.