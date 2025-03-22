В Эрмитаже задержали вставшего на магистерское кресло Павла I

«59-летний посетитель музея зашел за веревочное ограждение и сел на экспонат, чтобы сделать селфи. К мужчине сразу же подошла смотритель музея и сделала ему замечание, на что мужчина отреагировал агрессивно и встал ногами на экспонат (подножную скамеечку)», — говорится в сообщении.