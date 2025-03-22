В Эрмитаже задержали вставшего на магистерское кресло Павла I

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Санкт-Петербурге задержали посетителя Государственного Эрмитажа, который в нарушение правил музея сел на тронное кресло магистра Мальтийского ордена конца XVIII века, принадлежавшее императору Павлу I, а после замечания смотрительницы встал ногами на подножную скамеечку трона. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа войск Росгвардии.
«59-летний посетитель музея зашел за веревочное ограждение и сел на экспонат, чтобы сделать селфи. К мужчине сразу же подошла смотритель музея и сделала ему замечание, на что мужчина отреагировал агрессивно и встал ногами на экспонат (подножную скамеечку)», — говорится в сообщении.
Работники музея передали информацию о произошедшем охраняющим Эрмитаж росгвардейцам, которые незамедлительно направились в музейный зал, где и задержали петербуржца.
Отмечается, что при предварительном осмотре экспоната хранитель музея обнаружил микроповреждения. Предмет будет направлен на более тщательную экспертизу.