В Эрмитаже открыли выставку с цифровым двойником Леонардо да Винчи

Государственный Эрмитаж при участии Музея христианской культуры открыл необычную выставку картин эпохи Возрождения. Специально для нее был создан аватар Леонардо да Винчи, который будет рассказывать о представленных в экспозиции работах. Об этом сообщает пресс-служба музея.
На выставке «Новые загадки картин Леонардо да Винчи» публике впервые представлены картины «Битва при Ангиари» и «Мадонна в скалах». В состав экспозиции также вошло произведение «Ангел» из коллекции Эрмитажа.
По мнению некоторых итальянских и российских экспертов, все эти работы мог создать сам Леонардо да Винчи. На это указывают исторические документы, анализ живописной манеры и результаты рентгенографии.
«Когда-то в Эрмитаж приходило много картин и все они приписывались Леонардо Да Винчи. Потом мода сменилась и эти картины работами Леонардо быть перестали. Сейчас — новый “прилив” Леонардо. Новейшие технологии дают возможность в деталях изучать технику, краски и проводить более тщательную реставрацию. Именно детали позволяют определить присутствие руки мастера. Сейчас идет тщательный поиск Леонардо Да Винчи там, где раньше его не видели», — отметил на церемонии открытия выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Помимо художественных произведений, в Пикетном зале можно увидеть цифровое изображение Леонардо да Винчи. Аватар умеет двигаться и активно жестикулировать, рассказывая на русском языке историю картин. «Он у нас соревнуется с аватаром Ван Гога, который сделан недавно музеем Орсе. Чей лучше — посмотрим», — отметил Пиотровский.
Выставка «Новые загадки картин Леонардо да Винчи» будет работать с 21 февраля до 19 мая.
Незадолго до этого в Государственном Русском музее открыли масштабную выставку «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения». Здесь впервые с 1937 года собрали более 120 произведений художника из собраний Русского музея, Третьяковской галереи и региональных собраний.