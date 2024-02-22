В Эрмитаже открыли выставку с цифровым двойником Леонардо да Винчи

«Когда-то в Эрмитаж приходило много картин и все они приписывались Леонардо Да Винчи. Потом мода сменилась и эти картины работами Леонардо быть перестали. Сейчас — новый “прилив” Леонардо. Новейшие технологии дают возможность в деталях изучать технику, краски и проводить более тщательную реставрацию. Именно детали позволяют определить присутствие руки мастера. Сейчас идет тщательный поиск Леонардо Да Винчи там, где раньше его не видели», — отметил на церемонии открытия выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.