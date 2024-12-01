В Эр-Рияде открыли метро

ДОХА, 1 декабря. /ТАСС/. Метро заработало в воскресенье в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.
На первом этапе движение поездов было запущено по трем веткам: «синей» от делового района Эль-Уля в центре саудовской столицы до района Эль-Батха, «желтой» от международного аэропорта имени короля Халида до центра Эр-Рияда и «фиолетовой» от финансового центра короля Абдаллы до района Эн-Насим. Еще три линии метрополитена откроются постепенно — с 15 декабря заработают «красная» и «зеленая» ветки, а с 5 января 2025 года — «оранжевая» ветка.
Всего метрополитен Эр-Рияда будет включать 85 станций, протяженность путей составит 176 км. По шести веткам метро будут ходить 190 поездов производства немецкой компаний Siemens, канадской Bombardier и французской Alstom. Формальная церемония запуска метрополитена с участием короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда состоялась 27 ноября.