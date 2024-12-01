В Эр-Рияде открыли метро

На первом этапе движение поездов было запущено по трем веткам: «синей» от делового района Эль-Уля в центре саудовской столицы до района Эль-Батха, «желтой» от международного аэропорта имени короля Халида до центра Эр-Рияда и «фиолетовой» от финансового центра короля Абдаллы до района Эн-Насим. Еще три линии метрополитена откроются постепенно — с 15 декабря заработают «красная» и «зеленая» ветки, а с 5 января 2025 года — «оранжевая» ветка.