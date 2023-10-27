В Эквадоре ввели веерные отключения электричества из-за сильнейшей за 50 лет засухи

ГАВАНА, 27 октября. /ТАСС/. Министр энергетики Эквадора Фернандо Сантос заявил о начале веерных отключений электроэнергии в стране из-за сильнейшей за последние полвека засухи.

«Объем выработки [электричества] не покрывает спрос. Поэтому мы вынуждены предотвратить коллапс электросистемы, предусмотрев отключения подачи электроэнергии в стране. Мы думаем, что в течение дня, с 07:00 до 18:00, потребуются отключения», — отметил в четверг глава Минэнергетики в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на официальной странице ведомства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он добавил, что конкретный график отключений составят компании по передаче и распределению электроэнергии, но предупредил, что в ночные часы перебоев со светом не будет из-за непростой ситуации в сфере безопасности в стране.

«Ситуация с выработкой электроэнергии в стране в высшей степени критическая. Мы переживаем худшую засуху за последние 50 лет. Особенно в восточных регионах, где расположены 90% гидроэлектростанций, которые поставляют электроэнергию в страну На протяжении нескольких недель мы сталкиваемся с дефицитом генерации», — объяснил Сантос.

«Нам помогала братская Колумбия, поставлявшая электроэнергию, которую мы не вырабатывали по причине отсутствия запасов воды в водохранилищах ГЭС. Но они [колумбийцы] уведомили нас, что сталкиваются с такими же проблемами и вынуждены снизить объемы электричества, доступные для поставок в Эквадор», — пояснил Сантос. Министр добавил, что экстренные меры по ремонту неработающих тепловых электростанций не смогли разрешить ситуацию.