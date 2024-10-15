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В Эквадоре построили уникальный экодом с живым деревом в центре

Уникальное жилище появилось в джунглях Эквадора.

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В провинции Пастаса, Эквадор, в глубине джунглей Амазонки, по заказу местной семьи архитектурная компания Mestizo Estudio Arquitectura построила вокруг большого тропического дерева пигуэ небольшой домик, который оказался идеально вписан в ландшафт и позволяет ощутить связь с природой амазонской сельвы, сообщается в публикации на сайте archdaily.com.

Дом площадью 45 квадратных метров, построенный на семейном участке размером примерно в 2,5 гектара, возвышается над глубоким, заросшим пышной тропической растительностью оврагом. Задняя часть дома упирается в склон, а передняя опирается на сваи.

Дом расположен горизонтально, а через его центр, пронизывая насквозь всю конструкцию, проходит стол дерева, крона которого возвышается над крышей. Архитекторы сделали живое дерево естественной частью человеческого жилья, оно образует с домом свою экосистему и создает внутри особый микроклимат.

При строительстве дома использовались как переработанные промышленные материалы, такие, как металлические нефтяные трубы, так и натуральные материалы — камень, дерево, бамбук. Благодаря тому, что дом приподнят над поверхностью, под ним были установлены биофильтры для очистки сточных вод.