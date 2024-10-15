В Эквадоре построили уникальный экодом с живым деревом в центре

При строительстве дома использовались как переработанные промышленные материалы, такие, как металлические нефтяные трубы, так и натуральные материалы — камень, дерево, бамбук. Благодаря тому, что дом приподнят над поверхностью, под ним были установлены биофильтры для очистки сточных вод.