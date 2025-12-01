В Екатеринбурге задержали нового лидера азербайджанской общины

В июне в Екатеринбурге задержали представителей азербайджанской диаспоры в рамках расследования дел об убийствах убийств 2001, 2010 и 2011 годов, двое из них умерли после задержания. Азербайджан передал СК России доказательства «пыток и убийства» азербайджанцев при задержании, заявлял генпрокурор республики Кямран Алиев. В МИДе отмечали, что задержания проводились в рамках уголовных дел. СК сообщал, что причиной смерти одного из задержанных был сердечный приступ.