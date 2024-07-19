В Египте под водой нашли рисунки, изображающие фараонов

Асуан находился рядом с южной границей Древнего Египта, здесь были расположены важные храмы, в том числе Абу-Симбел с четырьмя 21-метровыми статуями Рамсеса II (правил в 1279−1213 годы до нашей эры). Кроме того, здесь находился храмовый комплекс Филе, где в 394 году нашей эры была сделана последняя египетская иероглифическая надпись.