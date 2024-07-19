В Египте под водой нашли рисунки, изображающие фараонов

В ходе подводной экспедиции на реке Нил команда французских и египетских археологов обнаружила наскальные рисунки с изображениями фараонов и иероглифами, сообщает министерство туризма и древностей Египта в Facebook (входит в корпорацию Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена).
Находка была сделана возле Асуана в районе, затопленном в ходе строительства Асуанского гидроузла в 1960—1970-е годы. До затопления под руководством ЮНЕСКО были зарегистрированы и перенесены многие предметы, представлявшие археологическую ценность, однако не все артефакты удалось переместить, уточнили в Live Science.
В посте не так много информации о том, что представляют собой найденные изображения, однако отмечается, что они хорошо сохранились.
Асуан находился рядом с южной границей Древнего Египта, здесь были расположены важные храмы, в том числе Абу-Симбел с четырьмя 21-метровыми статуями Рамсеса II (правил в 1279−1213 годы до нашей эры). Кроме того, здесь находился храмовый комплекс Филе, где в 394 году нашей эры была сделана последняя египетская иероглифическая надпись.