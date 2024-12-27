В Египте открыли новую административную столицу

Президент Египта Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил ас-Сиси открыл президентский дворец в новой административной столице. Сейчас туда переезжают чиновники со своими семьями. Об этом пишет Naked Science,
Согласно плану, в новой столице (подробнее о строительстве рассказывали ранее) будет жить 6,5 миллиона человек. В городе возведут самое высокое здание в Африке, хрустальную пирамиду и огромный дворец в форме диска, вдохновенного символами древнеегипетского бога солнца Ра.
Это один из самых масштабных проектов на сегодняшний день. На его реализацию выделили 59 миллиардов долларов.
Что не так со старым Каиром
Город страдает от многокилометровых пробок, загрязненного воздуха и нехватки жилья. В столице проживают 22 миллиона человек, и, согласно прогнозам, к 2035 году эта цифра возрастет до 40 миллионов.
Поэтому правительство Египта решило отстроить новую столицу в 45 километрах к востоку от Каира. Летом 2023 года сюда уже переехали 40 тысяч сотрудников из 100 правительственных организаций.
Ранее стало известно, что в Лондоне построят самый высокий небоскреб в Западной Европе.