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В Египте нашли гробницу врача фараона эпохи Древнего царства

КАИР, 6 янв — РИА Новости. Археологи обнаружили в ходе раскопок в районе Саккара к югу от Каира гробницу врача фараона Пепи II из эпохи Древнего царства, сообщило министерство туризма и древностей Египта.

Источник: AP 2024

«Совместная франко-швейцарская археологическая миссия обнаружила на юге археологического района Саккара, где находятся гробницы высокопоставленных государственных деятелей эпохи Древнего царства, мастабу (гробницу — ред.) из самана, принадлежащую врачу Тети Неб-Фу», — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что он жил во времена фараона Пепи II (XXIII-XXII века до нашей эры) и занимал ряд высоких постов, включая главного врача при дворце, жреца богини Серкет, главного дантиста и директора по лекарственным растениям.

Генсек Высшего совета по древностям Мухаммед Халед Исмаил подчеркнул, что найденные в мастабе изображения и тексты раскрывают новые аспекты повседневной культуры эпохи Древнего царства.

По словам руководителя археологической миссии Филиппа Коломбье, гробница врача, вероятно, была ранее разграблена, однако на стенах остались изображения.

В заявлении министерства также говорится, что миссия обнаружила саркофаг, на внутренней стороне которого иероглифами написаны имя и титулы владельца гробницы.

В археологическом комплексе Саккара в окрестностях египетской столицы находится древнейший некрополь, первые захоронения которого относятся еще к I династии фараонов (XXXI — XXIX века до нашей эры). Одним из самых знаменитых памятников Саккары считается ступенчатая пирамида Джосера.