В Египте нашли более 30 древних гробниц

Более 30 древнеегипетских гробниц раскопали на холме в древнем городе Асуан в Египте. Они относятся к греко-римскому периоду и дают представление о том, кто жил в этом некогда оживленном порту. Находка была сделана в ходе совместной экспедиции итальянских и египетских ученых. Возглавила миссию археолог Патриция Пьячентини из Миланского университета. Она поделилась подробностями в беседе с Live Science.
О месте, где находятся древние могилы, стало известно в 2015 году в ходе незаконных раскопок. По просьбе правительства территорию изучили местные археологи. Они нашли гробницы позднегреческого и римского периода (примерно с 332 года до нашей эры по 395 год нашей эры). В 2019 году бывший министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани обратился к Пьячентини, вместе с международной командой экспертов она приступила к исследованиям.
В итоге ученые обнаружили террасы древних захоронений на холме рядом с мавзолеем Ага-хана III (бывший председатель Ассамблеи Лиги Наций, умер в 1957 году). Они были построены в скале вертикально в десять уровней. Такие конструкции не похожи на другие захоронения того времени — их, как правило, строили в два-три уровня.
Гробницы использовали в течение 900 лет — с VI века до нашей эры по II или III век нашей эры. Это очень обширный период истории. В него входят персидский период (525−404 годы до нашей эры), правление греческой династии Птолемеев и римское господство, когда Египет стал одной из провинций Римской империи.
Археологи в сотрудничестве с врачами местной больницы установили, что самыми распространенными причинами смерти были анемия и инфекции. У некоторых умерших был туберкулез. Он мог привести к смерти целых семей.
Среди мумий около 30−40% принадлежат детям и младенцам. Было найдено много семейных захоронений. Скорее всего, родственники погибли от инфекции или умерли один за другим. Две мумии ученые сначала приняли за мать и сына. Но оказалось, что это братья, которых похоронили рядом с родителями.
Кроме того, эксперты нашли древние масляные лампы. Их могли оставить скорбящие.
Ранее сообщалось о необычной находке в Эль-Минье (Египет). Там обнаружили древнее кладбище, где покоились чиновники и священнослужители Нового царства (1550−1069 годы до нашей эры). На крышке одного из саркофагов — изображение человека в зеленых одеждах и в высоком голубом головном уборе. В Сети решили, что рисунок напоминает Мардж Симпсон — героиню культового анимационного сериала «Симпсоны».