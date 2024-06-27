В Египте нашли более 30 древних гробниц

О месте, где находятся древние могилы, стало известно в 2015 году в ходе незаконных раскопок. По просьбе правительства территорию изучили местные археологи. Они нашли гробницы позднегреческого и римского периода (примерно с 332 года до нашей эры по 395 год нашей эры). В 2019 году бывший министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани обратился к Пьячентини, вместе с международной командой экспертов она приступила к исследованиям.