В Египте из-за массового нашествия акул закрываются пляжи. Видео

Как сообщает Shot со ссылкой на отдыхающих, акулы были замечены у берегов Хургады и города-курорта Макади. Там за последние несколько дней закрыли пляжи около 10 отелей, в том числе 5-звездочных Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach, Stella Makadi. Позднее с некоторых зон запрет сняли.
Туристов, собирающихся полететь в Египет, просят быть осторожнее. По словам одного из туристов, он бронировал тур на ноябрь и во время оформления его несколько раз предупредили об акулах, плавающих возле пляжей курортов.
Специалисты рассказали, что встретиться может и тигровая, и тупорылая, или бычья. Это самые опасные для человека виды акул.
Ранее стало известно, что косатки-убийцы атакуют яхты у берегов Европы.