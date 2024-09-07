В Египте археологи нашли меч фараона Рамзеса II

«Египетская археологическая миссия … обнаружила ряд архитектурных блоков из самана от военных казарм и складов оружия и продовольствия эпохи Нового царства во время раскопок в археологическом районе Телль-эль-Абкайн… в провинции Эль-Бухейра. Также были найдены многие археологические находки и личные инструменты солдат», — говорится в заявлении министерства.