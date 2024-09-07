В Египте археологи нашли меч фараона Рамзеса II

«Египетская археологическая миссия … обнаружила ряд архитектурных блоков из самана от военных казарм и складов оружия и продовольствия эпохи Нового царства во время раскопок в археологическом районе Телль-эль-Абкайн… в провинции Эль-Бухейра. Также были найдены многие археологические находки и личные инструменты солдат», — говорится в заявлении министерства.
Как отметил генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед, сделанная археологами находка подтверждает историческую и археологическую важность форта Эль-Абкайн, который считался одним из пунктов дислокации египетской армии в древности.
«Миссия обнаружила длинный меч из бронзы с картушем (именной табличкой — ред.) фараона Рамзеса II», — заявило министерство, добавив, что археологи также нашли оружие, орудия лова, средства личной гигиены, амулеты и захоронение коровы и два блока из известняка, на одном из которых было иероглифическое написание титулов Рамзеса II.
Рамзес II является одним из величайших правителей в истории Древнего Египта. Считается, что он правил более 60 лет (XIII век до нашей эры), за это время Египет добился серьезных военных успехов и крупных территориальных завоеваний.
В последнее время египетские археологи стали чаще совершать находки на севере Египта. Ранее они обнаружили астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры в провинции Кафр-эш-Шейх и бронзовые монеты эпохи Птолемеев в Думьяте.