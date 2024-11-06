В египетской гробнице нашли драгоценности возрастом почти 4 тыс. лет

В некрополе Южный Асасиф в городе Луксор, который располагается на месте древнего города Фивы, археологи обнаружили почти нетронутую гробницу эпохи Среднего царства (между 2040 и 1783 годами до н.э.). Открытие произошло в рамках Проекта по сохранению Южного Асасифа (SACP). Раскопки возглавила Марион Брю, а работа была выполнена под эгидой Министерства туризма и древностей Египта. Об этом сообщили на сайте проекта.
Команда археологов обнаружила несколько нетронутых захоронений, связанных с гробницей Карабаскена из XXV династии. В гробнице найдены ювелирные изделия и амулеты, которые сохранились практически в первозданном виде. Среди украшений — ожерелья, браслеты, кольца и пояса из аметиста, сердолика, граната и глазурованного фаянса. Одной из самых красивых находок стало ожерелье из 30 аметистовых бусин с амулетом из амазонита в центре.
Также были обнаружены редкие медные зеркала с ручками из слоновой кости. Одно зеркало украшено изображением четырехликой Хатхор — богини неба, радости, любви и плодородия.
Еще одной важной находкой стала фигурка, предположительно, символизирующая плодородие. Статуэтка покрыта сине-зеленой глазурью, а на голове у нее остались отверстия для крепления «волос» в виде глиняных бусинок.
Всего в гробнице было найдено 11 захоронений, среди которых пять женщин, двое мужчин и трое детей. Большая часть украшений была найдена в женских захоронениях. Типология найденных артефактов позволила датировать гробницу началом 12-й династии. Исследователи считают, что эта гробница могла использоваться несколькими поколениями на протяжении XII и начала XIII династий.
В конце октября в Гизе открылся Большой Египетский музей. Его уже называют самым грандиозным архитектурным музейным комплексом, который по масштабам превзойдет Лувр. Он позиционируется как крупнейший археологический музей, посвященный одной цивилизации. Комплекс площадью 100 тыс. кв. м расположен на территории в 490 тыс. кв. м, почти четверть площади музея (24 тыс. кв. м) занимает постоянная экспозиция. Архитекторы придумали сделать музей в виде скошенного треугольника, а фасад и прозрачную крышу — в виде мозаики из треугольных фрагментов. Все это отсылает к соседствующим пирамидам.
В музее будет 12 выставочных залов, в каждом из которых представлено не менее 15 тыс. артефактов, охватывающих 7 тыс. лет египетской истории. Например, в зале Среднего царства представлена солнечная ладья длиной 140 футов (42,6 м) в прекрасном состоянии. Она была запечатана в тайнике у подножия пирамиды Хеопса. Ее признали старейшей и самой большой деревянной лодкой, обнаруженной в Египте. Эта ладья, вероятно, выполняла символическую функцию по отправке фараона в загробную жизнь.