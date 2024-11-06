В египетской гробнице нашли драгоценности возрастом почти 4 тыс. лет

В конце октября в Гизе открылся Большой Египетский музей. Его уже называют самым грандиозным архитектурным музейным комплексом, который по масштабам превзойдет Лувр. Он позиционируется как крупнейший археологический музей, посвященный одной цивилизации. Комплекс площадью 100 тыс. кв. м расположен на территории в 490 тыс. кв. м, почти четверть площади музея (24 тыс. кв. м) занимает постоянная экспозиция. Архитекторы придумали сделать музей в виде скошенного треугольника, а фасад и прозрачную крышу — в виде мозаики из треугольных фрагментов. Все это отсылает к соседствующим пирамидам.