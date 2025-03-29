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В эфире радиостанции Судного дня прозвучал женский смех

Радиостанция Судного дня в течение марта трижды передала странные сигналы.

Источник: Аргументы и факты

В эфире радиостанции Судного дня УВБ-76 снова прозвучал странный сигнал. На этот раз голос произнес шесть не связанных между собой по смыслу слов, после чего послышался женский смех.

«Актоплот, апашохлыщ, заимодавец, томомозг, шнапс, тендер», — повторялось сообщение в эфире, а далее раздавался женский смех.

Напомним, 10 марта УВБ-76 передала загадочный сигнал. В эфире перечислялись имена Николай, Татьяна, Женя, Иван и другие, чередующиеся с серией цифр.

До этого радиостанция Судного дня включалась 6 марта, транслируя на волнах два слова — «рунический» и «йотоласт».