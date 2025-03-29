В эфире радиостанции Судного дня прозвучал женский смех

В эфире радиостанции Судного дня УВБ-76 снова прозвучал странный сигнал. На этот раз голос произнес шесть не связанных между собой по смыслу слов, после чего послышался женский смех.
«Актоплот, апашохлыщ, заимодавец, томомозг, шнапс, тендер», — повторялось сообщение в эфире, а далее раздавался женский смех.
Напомним, 10 марта УВБ-76 передала загадочный сигнал. В эфире перечислялись имена Николай, Татьяна, Женя, Иван и другие, чередующиеся с серией цифр.
До этого радиостанция Судного дня включалась 6 марта, транслируя на волнах два слова — «рунический» и «йотоласт».