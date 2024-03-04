В джунглях Папуа — Новой Гвинеи нашли самолет, пропавший 80 лет назад

В начале февраля на территории аэропорта в США нашли 500-килограммовую бомбу Mark 65 времен Второй мировой войны. Бомба была найдена во время ремонтных работ на территории регионального аэропорта. Строители, выкопавшие боеприпас, позвонили в полицию и сообщили о своем открытии.