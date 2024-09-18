В двух музеях Красноярска пройдет выставка «Сны Сибири»

«Впервые проект объединит два главных музея города — Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова и Музейный центр “Площадь Мира” — и предложит зрителю многогранный кураторский взгляд на диалог древности и современности. В экспозициях будет представлено более 90 ярких археологических артефактов, отобранных из музеев по всей стране — от Москвы до Владивостока, и более 200 произведений современного искусства», — сообщили в пресс-службе.
Археологическая составляющая выставки расскажет о культурных традициях территории от Пермского края до Приморья, охватит основные исторические периоды — от неолита до средневековья. Современное искусство будет представлено работами художников из Западной и Восточной Сибири.
«В Музейном центре “Площадь Мира” акцент сделан на зооморфные артефакты, представленные как образы древнего искусства. А в специальном черном зале центра, на верхнем этаже, будет развернута экспозиция современных художников из собственной коллекции. В Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова археология будет представлена образами, отражающими саморефлексию древних мастеров — это разнообразные антропоморфные изображения от шаманских личин до монументальных мемориальных памятников эпохи древних тюрков. В части современного искусства здесь будут собраны произведения, как будто заряженные творческой энергией древности — это работы Владимира Наседкина, Даши Намдакова, Сергея Ануфриева и других», — пояснили организаторы.
Проект приурочен к 130-летию Транссибирской магистрали. В экспозиции представлены находки, обнаруженные на территориях, через которые пролегает магистраль. В 2022 году выставка впервые была показана в Государственном историческом музее в Москве, в мае 2024 года открылась в Музее Арсеньева во Владивостоке.