В двух музеях Красноярска пройдет выставка «Сны Сибири»

«В Музейном центре “Площадь Мира” акцент сделан на зооморфные артефакты, представленные как образы древнего искусства. А в специальном черном зале центра, на верхнем этаже, будет развернута экспозиция современных художников из собственной коллекции. В Красноярском художественном музее имени В. И. Сурикова археология будет представлена образами, отражающими саморефлексию древних мастеров — это разнообразные антропоморфные изображения от шаманских личин до монументальных мемориальных памятников эпохи древних тюрков. В части современного искусства здесь будут собраны произведения, как будто заряженные творческой энергией древности — это работы Владимира Наседкина, Даши Намдакова, Сергея Ануфриева и других», — пояснили организаторы.