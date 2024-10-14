В Дувре найдены бутылки с портретом запрещавшего алкоголь кардинала

Раскопки начались в районе Бенч-Стрит в апреле на месте ночного клуба перед тем, как там будет построен современный центр развития и творчества. После того как снесли здания и расчистили территорию, у археологов появилась возможность перед застройкой исследовать исторические слои древнего прибрежного городка. Дувр упоминается еще как римское поселение Дубрис в I веке н. э., а в Средневековье он продолжал развиваться и сохранять важное стратегическое значение.