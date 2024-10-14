В Дувре найдены бутылки с портретом запрещавшего алкоголь кардинала

Команда из Кентерберийского археологического фонда обнаружила на раскопках в Дувре остатки старинного паба. Точнее, артефакты, которые указывают на то, что столетия назад здесь находилось питейное заведение. Особенные кувшины и немецкое вино говорят, что находки датируются примерно
Раскопки начались в районе Бенч-Стрит в апреле на месте ночного клуба перед тем, как там будет построен современный центр развития и творчества. После того как снесли здания и расчистили территорию, у археологов появилась возможность перед застройкой исследовать исторические слои древнего прибрежного городка. Дувр упоминается еще как римское поселение Дубрис в I веке н. э., а в Средневековье он продолжал развиваться и сохранять важное стратегическое значение.
«В яме было много выброшенного материала (мусора), включая глиняные трубки. И поскольку это связано с курением и употреблением спиртного, мы думаем, что это был задний двор паба, выходивший на улицу Бенч-стрит».
Находки пополнят коллекцию музея Дувра, где уже хранятся многие найденные здесь артефакты, такие как лодка бронзового века и колесо от средневековой прялки.