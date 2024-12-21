«В душе ничего не горит»: что делать, если нет новогоднего настроения

Психолог Андрей Зберовский предлагает при отсутствии новогоднего настроения эмоционально синхронизироваться с окружающим миром. Люди в нем настроены позитивно и радуются тому, что прожили еще один год, — независимо от того, тяжело было или нет.
— Самое главное — что мы живы. Само по себе это уже очень сильно радует. Я сторонник того, чтобы мы ориентировались на тех, кто весел, эмоционально тянулись вверх, — рассказал эксперт.
Нужно к ним «прибиться», но не для того, чтобы испортить им настроение, а чтобы взять от них немного позитива.
— Если вам кажется, что у вас мало успехов, спросите у людей, в чем секрет их успехов. Не стыдно этому учиться, как и хорошему настроению. Стыдно терять время своей жизни. Поэтому общение с людьми не только лечит, но и дает полезную информацию, необходимую для того, чтобы преодолеть свои трудности, — порекомендовал психолог.
Если в канун праздника человек испытывает сложности со своим настроением, ему стоит присмотреться к своему внешнему виду. Можно начать одеваться максимально выигрышно и интересно.
— Уделите внимание своей подаче, самопрезентации, имиджу, образу. Когда вы подаете себя интересно, ярко и когда это замечают, это повышает самооценку. А с ней поднимется и настроение, — предложил Зберовский.
Врач-психотерапевт, психолог Евгений Фомин добавил, что не нужно воспринимать новогоднее настроение как требование или условие, которое обязательно должно быть в преддверии праздников.
— Такие «требования» приводят к разочарованию: огоньки горят, а у меня в душе ничего не горит. Это приобретает негативную интерпретацию. Человек без новогоднего настроения может решить, что он выгорел, страдает от депрессии, его ничего не радует, — объяснил психолог.
Конечно, всем бы хотелось иметь хорошее праздничное настроение. Но так получается не всегда. Например, есть люди, которые не отдыхают в Новый год. Ситуации в жизни могут быть разными, но нужно принять, что не всегда праздник сопровождается соответствующим настроением.
Как сохранить новогоднее настроение, если вы работаете в праздники
— Нужно более гибкое отношение к этим событиям, чтобы просто не ухудшать свое состояние. Может быть, у человека что-то произошло перед праздником, и поэтому у него нет соответствующего настроения. Если он не будет требовать от себя праздничного настроения, то он переживет это легче, чем если бы заставлял себя радоваться, потому что так надо, — уточнил собеседник «ВМ».
Если праздничное настроение все же придет ближе к Новому году — это, конечно, здорово. Но нужно допускать, что этого может и не произойти. Гибкий вариант — не ставить себе требование (чтобы обязательно было новогоднее настроение), а заменить его на предпочтение: «мне бы хотелось, чтобы в Новый год у меня было праздничное настроение».