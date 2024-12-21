«В душе ничего не горит»: что делать, если нет новогоднего настроения

— Нужно более гибкое отношение к этим событиям, чтобы просто не ухудшать свое состояние. Может быть, у человека что-то произошло перед праздником, и поэтому у него нет соответствующего настроения. Если он не будет требовать от себя праздничного настроения, то он переживет это легче, чем если бы заставлял себя радоваться, потому что так надо, — уточнил собеседник «ВМ».