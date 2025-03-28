В Думе предложили обязательное семьеведение в школах и показали учебник

Уроки семьеведния в школах необходимо сделать обязательными по аналогии с «Разговорами о важном». С таким предложением выступила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина на презентации учебных пособий по этому курсу.
«Мы предлагаем образовательный курс внеурочной деятельности “Семьеведение” сделать обязательным для всех школьников страны. Включить его, как прямую нормативно обусловленную рекомендацию в федеральную образовательную программу и по принципу внеурочного занятия “Разговоры о важном”, — сказала Останина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК. Депутат сообщила, что уже сегодня этот курс проводят в более 40 регионах, а разработанные учебники позволят преподавать его во всех школах по единым правилам.
По словам главного редактора издательства «Просвещение» Надежды Колесниковой, учебники уже доступны для заказа в школы, их также можно купить в частном порядке. «Мы надеемся, что к 1 сентября он появится в большинстве регионов», — сообщила она.
Оба пособия включают пять разделов:
- Человек, семья, общество
- Мои родственники — похожие и разные
- О семейном уюте и не только
- Важней всего — погода в доме
- Современная семья и право
Основными авторами учебников для 5−7 и 8−9 классов выступила депутат Останина, а также педагог-психолог Ксения Мосунова. В качестве научного руководителя работу над пособием вела директор Всероссийского центра развития художественного творчества и гуманитарных технологий Оксана Гончарова, а научным редактором выступила кандидат педагогических наук Ольга Мезина.
Также над учебниками работали ученые, специалисты и эксперты, например, декан факультета истории, политологии и права МГУ Вардан Багдасарян, заведующий кафедрой методики обучения истории и обществознанию РГПУ им. Герцена Дмитрий Кузин, заведующий Центром социально-гуманитарного общего образования Института содержания и методов обучения Илья Лобанов и другие.