В Думе предложили обязательное семьеведение в школах и показали учебник

«Мы предлагаем образовательный курс внеурочной деятельности “Семьеведение” сделать обязательным для всех школьников страны. Включить его, как прямую нормативно обусловленную рекомендацию в федеральную образовательную программу и по принципу внеурочного занятия “Разговоры о важном”, — сказала Останина на пресс-конференции, передает корреспондент РБК. Депутат сообщила, что уже сегодня этот курс проводят в более 40 регионах, а разработанные учебники позволят преподавать его во всех школах по единым правилам.