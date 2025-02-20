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В Думе предлагают восстанавливать доступ к госуслугам через посещение МФЦ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением усложнить процедуру восстановления доступа к порталу госуслуг, например, через обязательное посещение МФЦ. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«B условиях набирающей обороты мошеннической пандемии и концентрации всех ключевых персональных данных в рамках портала “Госуслуги” считаю необходимым усовершенствовать механизм восстановления доступа к сервису, сделав его максимально защищенным. Одним из вариантов решения этой задачи видится включение в схему аутентификации пользователя, помимо цифровых данных, дополнительного этапа подтверждения личности через МФЦ или другие государственные учреждения», — говорится в документе.

По словам Нилова, необходимость персональной явки в госорганы и подтверждения там личности не позволят злоумышленникам воспользоваться информационными технологиями для подмены данных.