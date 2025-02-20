В Думе предлагают восстанавливать доступ к госуслугам через посещение МФЦ

«B условиях набирающей обороты мошеннической пандемии и концентрации всех ключевых персональных данных в рамках портала “Госуслуги” считаю необходимым усовершенствовать механизм восстановления доступа к сервису, сделав его максимально защищенным. Одним из вариантов решения этой задачи видится включение в схему аутентификации пользователя, помимо цифровых данных, дополнительного этапа подтверждения личности через МФЦ или другие государственные учреждения», — говорится в документе.