В Думе предлагают привлечь старшеклассников к выявлению случаев буллинга в школе

«Несмотря на существующие меры профилактики, далеко не все случаи вовремя выявляются и находят решение, а у самих школьников зачастую нет безопасного способа для того, чтобы сообщить о проблеме. В связи с этим предлагаю рассмотреть возможность введения должности уполномоченного по профилактике травли и буллинга. Его задачей станет помощь в выявлении конфликтных ситуаций, участие в примирении сторон и информирование педагогов о проблемах, которые требуют вмешательства», — говорится в документе.