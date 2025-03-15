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В Думе предлагают привлечь старшеклассников к выявлению случаев буллинга в школе

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил рассмотреть возможность введения должности уполномоченного по профилактике травли и буллинга.

Источник: Газета.Ру

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести в школах должность уполномоченного по профилактике травли и буллинга. Копия письма есть в распоряжении ТАСС.

«Несмотря на существующие меры профилактики, далеко не все случаи вовремя выявляются и находят решение, а у самих школьников зачастую нет безопасного способа для того, чтобы сообщить о проблеме. В связи с этим предлагаю рассмотреть возможность введения должности уполномоченного по профилактике травли и буллинга. Его задачей станет помощь в выявлении конфликтных ситуаций, участие в примирении сторон и информирование педагогов о проблемах, которые требуют вмешательства», — говорится в документе.

По мнению Чернышова, эту должность должен занимать ученик старших классов школы, избираемый ежегодно. «Он сможет выступать в качестве связующего звена между учащимися и администрацией школы. Его задачей станет помощь в выявлении конфликтных ситуаций, участие в примирении сторон и информирование педагогов о проблемах, которые требуют вмешательства. При этом уполномоченный не будет обладать административными полномочиями, а его деятельность будет носить исключительно представительский и консультативный характер», — уточняет депутат.

По словам Чернышова, подобный институт «успешно работает в других странах, снижая уровень агрессии и повышая комфортную среду для всех учащихся». Введение уполномоченного по профилактике травли позволит школьникам не только стать активными участниками этого процесса, но и напрямую влиять на безопасность и психологический комфорт в своей школе, добавил он.