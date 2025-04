В Думе назвали негативные последствия повышения возраста молодежи

«Сегодня мы видим разные тенденции, например, развитие субкультуры NEET (Not in Education, Employment or Training) — молодежь, которая не работает, не учится, ничего не делает. В Китае есть отдельная субкультура, которая называется “плашмя” — люди просто лежат на полу, они ничего не делают. Есть очень разные субкультурные тренды. Поэтому любое решение подобного рода, оно должно быть взвешено», — сказал Метелев.