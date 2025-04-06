В Думе назвали негативные последствия повышения возраста молодежи

«Я считаю, что пока это делать преждевременно», — сказал парламентарий.
Сейчас по закону молодежью в РФ считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. «Расширение этого возраста еще на семь лет увеличит число тех, кто может воспользоваться мерами государственной поддержки. Это означает, что для настоящей молодежи — тех, кому сегодня 15−17−18 лет, условия будут ухудшаться», — пояснил Метелев, подчеркнув, что устраивать конкуренцию за господдержку между 14-летним и 44-летним человеком несправедливо.
Парламентарий признал, что сегодня возраст молодости как состояния организма человека «сдвигается вправо». Это связано с увеличением продолжительности жизни и более качественной медицинской помощью. Однако законодательное увеличение возраста молодежи будет «формировать такие патерналистские, подростковые модели поведения, когда ты не будешь принимать ответственность, не будешь искать работу, ты будешь сидеть на шее своих родителей, не будешь заводить семью, потому что ты еще вроде молодой».
Субкультура лежачих
«Сегодня мы видим разные тенденции, например, развитие субкультуры NEET (Not in Education, Employment or Training) — молодежь, которая не работает, не учится, ничего не делает. В Китае есть отдельная субкультура, которая называется “плашмя” — люди просто лежат на полу, они ничего не делают. Есть очень разные субкультурные тренды. Поэтому любое решение подобного рода, оно должно быть взвешено», — сказал Метелев.
Он заключил, что повышение возрастных рамок «потребует довольно больших государственных расходов, которые пока лучше потратить на поддержку той молодежи, которая хочет себя реализовать, будучи подростками, хочет себя увидеть в России, найти здесь работу, учебу, создать семью». «Поддержать их, начинающую молодежь, на наш взгляд, гораздо более важно», — резюмировал депутат.
Он напомнил, что только недавно возраст молодежи в РФ был повышен до нынешних 35 лет, в эту категорию было добавлено около 12 млн человек, и всего сейчас в России около 40 млн молодых людей, «это много».
Ранее председатель правления Движения первых Артур Орлов в разговоре с ТАСС заявил, что возраст молодежи в РФ стоит поднять хотя бы до 40 лет. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко охарактеризовал предложение увеличить возраст молодежи как рациональное.
Согласно обновленной классификации возрастных групп Всемирной организации здравоохранения, молодежью признаются люди в возрасте от 18 до 44 лет.