В Думе назвали негативные последствия повышения возраста молодежи

Сейчас по закону молодежью в РФ считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. «Расширение этого возраста еще на семь лет увеличит число тех, кто может воспользоваться мерами государственной поддержки. Это означает, что для настоящей молодежи — тех, кому сегодня 15−17−18 лет, условия будут ухудшаться», — пояснил Метелев, подчеркнув, что устраивать конкуренцию за господдержку между 14-летним и 44-летним человеком несправедливо.