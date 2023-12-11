В Дубне установили гигантский магнит на линию пучка коллайдера

Многоцелевой детектор MPD, один из двух детекторов ускорительного комплекса NICA, создаваемый в ОИЯИ, предназначен для экспериментов в области ядерной физики, связанной с изучением особенностей рождения частиц в протон-протонных, протон-ядерных и ядро-ядерных столкновениях. Сверхпроводящий магнит позволяет формировать магнитное поле высокой однородности. Благодаря этому достигается корректная (не искаженная) траектория частиц в коллайдере.

«Путь из паркового положения в положение пучка, длиной около 10,5 м, был разбит на несколько этапов по полтора метра. Смещение магнита с его электронной платформой по специальным рельсам шло со скоростью 3 мм в секунду», — отметили в пресс-службе.

Как пояснил заместитель главного инженера Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ, главный конструктор проекта NICA/MPD Николай Топилин, весь процесс перемещения детектора идет намного быстрее, чем в ЦЕРН (Европейской организации по ядерным исследованиям), где перемещение занимает примерно 10 минут, а подготовка к очередному шагу — около двух часов.