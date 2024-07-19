В Дубае строят новый самый высокий отель в мире

Джан работает в Дубае с 1996 года и, по его словам, даже не надеялся, что когда-нибудь оставит здесь такой след. Он вырос в пакистанском городе Карачи, в 18 лет переехал в США, закончил изучать строительную инженерию в Принстоне и 9 лет работал в США, после чего получил приглашение поработать над комплексом Emirates Towers, после чего задержался в Эмиратах на 29 лет.