В Дубае строят новый самый высокий отель в мире

В конце 2024 года в Дубае должен открыться новый отель — Ciel Tower в районе Dubai Marina. В отеле будет 1000 номеров и 82 этажа, а общая высота здания составит 365 метров. Долгое время рекордсменом среди отелей-небоскребов был JW Marriott Marquis в этом же городе (его высота 355 м), а до него — Rose Rayhann by Rotana здесь же (333 м).
Автор нового отеля — Яхъя Джан, президент и директор по архитектуре конструкторского бюро NORR, которое уже построило в Дубае отели Atlantis и Shangri-La.
Здание возводят на участке земли площадью всего в 2500 м² — для такого высокого небоскреба это очень мало. Как объяснил сам автор проекта CNN, такие крохотные участки под небоскребы обычно выделяют в Нью-Йорке или Лондоне, где плотность застройки огромная — а в Дубае это не принято.
Крышу отеля увенчает панорамная площадка, с которой можно будет посмотреть на город во все стороны. Также на ней расположится бассейн под открытым небом и рестораны для гостей.
Кроме того новый отель обещают сделать энергоэффективным и экологичным: он будет использовать на 25% меньше электричества для кондиционирования, чем аналогичные здания в регионе.
Джан работает в Дубае с 1996 года и, по его словам, даже не надеялся, что когда-нибудь оставит здесь такой след. Он вырос в пакистанском городе Карачи, в 18 лет переехал в США, закончил изучать строительную инженерию в Принстоне и 9 лет работал в США, после чего получил приглашение поработать над комплексом Emirates Towers, после чего задержался в Эмиратах на 29 лет.
Архитектор надеется, что новый небоскреб на многие годы останется важной доминантой панорамы города.
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Георгий Мазуркевич