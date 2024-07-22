В Дубае появится «самая зеленая автострада в мире»

В Дубае и так есть самое высокое здание в мире, самый высокий отель и самый глубокий бассейн — скоро, возможно, к ним прибавится «самое зеленое шоссе», которое разрабатывает фирма URB.
URB представила проект реконструкции 64-километрового участка трассы E311 (или, как ее еще называют, Sheikh Mohammed Bin Zayed Road). Одна из главных транспортных артерий города по замыслу авторов должна превратиться в «Зеленый хребет», где вдоль автополотна будут ходить скоростные трамваи на солнечных батареях, а светофорами будет управлять искусственный интеллект.
Бахараш Багерян, урбанист и основатель компании URB, верит, что его проект сделает город более человечным. «Дубай стремительно растет, к 2040 году в нем будет жить уже 8 миллионов человек», — рассказал Багерян CNN. В связи с этим архитектор предлагает заранее решать проблемы, которые могут возникать у растущего города, и мыслить гибче: например, рассматривать дорогу не просто как средство перемещения на машине, но и как общественное пространство.
Вдоль шоссе пройдет линия беспилотного скоростного трамвая, которая будет полностью питаться от солнечных батарей. 300-мегаваттные солнечные панели, вмонтированные в пути, будут вырабатывать и хранить достаточно электричества, чтобы обеспечивать им не только сами трамваи, но и еще 130 000 квартир, уверен архитектор.
А на крыше, над трамвайными путями, Багерян намерен разбить огромную зеленую зону из парков и лужаек, которая позволит комфортно перемещаться по городу пешком — сейчас это делать не слишком приятно. Суммарно авторы проекта намерены посадить миллион деревьев — это будет не только красиво, но еще поможет охладить город и повысить качество воздуха.
Впрочем, Багерян уже признает, что перед проектом встают существенные трудности. ОАЭ уже сейчас почти лидируют по объему потребления воды на душу населения среди стран мира, и зеленая зона только увеличит этот показатель. К примеру, парк Dubai Miracle Garden площадью 72 000 м², в котором высажено 150 миллионов живых цветов, потребляет 757 тысяч литров воды в день — и новая зона потребует примерно столько же.
Чтобы снизить расход воды, Багерян намерен использовать растения, привычные к засушливому климату, а в почву добавить цеолит, который замедляет испарение воды. Кроме того, орошение почвы будет проводиться с помощью анализа данных о погоде и корректироваться для наибольшей эффективности.
Ранее в этом году URB уже представила проект «Дубайской мангровой рощи», а в прошлом году — проект 93-километровой крытой кольцевой велодорожки, которая поможет горожанам перемещаться по городу без автомобиля.
Багерян настаивает на том, что в его проектах нет фантастических технологий или невыполнимых решений — он просто смело и масштабно мыслит. Смогут ли эти мысли воплотиться в реальность, будет ясно нескоро — пока урбанист надеется, что его проекты включат в план развития города до 2040 года.
Ранее рассказывали, что в Дубае строят самый высокий отель в мире.
Георгий Мазуркевич