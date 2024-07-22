В Дубае появится «самая зеленая автострада в мире»

Бахараш Багерян, урбанист и основатель компании URB, верит, что его проект сделает город более человечным. «Дубай стремительно растет, к 2040 году в нем будет жить уже 8 миллионов человек», — рассказал Багерян CNN. В связи с этим архитектор предлагает заранее решать проблемы, которые могут возникать у растущего города, и мыслить гибче: например, рассматривать дорогу не просто как средство перемещения на машине, но и как общественное пространство.