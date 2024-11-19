В Дубае началось строительство станций для аэротакси

Данная инициатива сделает Дубай первым городом в мире, предлагающим городской воздушный транспорт с помощью передовой сети взлетов и посадок аэротакси. Также новая услуга позволит снизить количество пробок на дорогах и сократить время в пути от аэропорта Дубая до Палм-Джумейры до 10−12 минут. В настоящее время этот показатель составляет более 45 минут в часы пик.