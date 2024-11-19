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В Дубае началось строительство станций для аэротакси

Запуск аэротакси планируется в 2026 году.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: rta

Наследный принц Дубая Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум сообщил о начале строительства первой станции аэротакси. Об этом шейх сообщил на своей странице в социальной сети Х.

Станция будет расположена рядом с международным аэропортом Дубая. Площадь объекта будет составлять 3100 квадратных метров. Как сообщил Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, ежегодно объект будет обслуживать около 170 тысяч пассажиров.

На начальном этапе будет построено четыре вертипорта — специально отведенных площадок, на которых будет происходить вертикальный взлет аэротакси. Помимо аэропорта, они также расположатся на искусственном острове Палм-Джумейра.

Данная инициатива сделает Дубай первым городом в мире, предлагающим городской воздушный транспорт с помощью передовой сети взлетов и посадок аэротакси. Также новая услуга позволит снизить количество пробок на дорогах и сократить время в пути от аэропорта Дубая до Палм-Джумейры до 10−12 минут. В настоящее время этот показатель составляет более 45 минут в часы пик.

Запуск сервиса запланирован на первую четверть 2026 года.

Ранее китайский разработчик платформ для беспилотников запустил продажи своих аэротакси.