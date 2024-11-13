В Дубае мужчину арестовали за плохой отзыв в интернете

В Дубае ирландца Крейга Баллентайна арестовали за то, что он оставил негативный отзыв в интернете на салон красоты для собак. Об этом пишет The Telegraph.
Баллентайн некоторое время назад проживал в ОАЭ и почти полгода работал там в парикмахерской для собак. Позже у мужчины возникли разногласия с руководством заведения. Дело в том, что ему врачи поставили диагноз «фибромиалгия» — заболевание, которое вызывает сильную боль и усталость.
Он предоставил работодателю все справки и взял несколько выходных, однако, как утверждают его адвокаты, мужчину обвинили в нарушении трудового законодательства Дубая и объявили «прогульщиком». В итоге Баллентайн был уволен и даже не мог найти работу.
Через время мужчина уехал в Северную Ирландию и оставил негативный отзыв о своем бывшем работодателе и рассказал о проблемах с начальством. Когда Баллентайн вернулся в ОАЭ, чтобы повидаться со своими друзьями, он был арестован. Ему предъявили обвинения в соответствии со строгими законами ОАЭ о киберпреступности. Согласно им, заявителю достаточно просто сообщить полиции о том, что видел что-то оскорбительное в сети, а правоохранителям не нужно даже видеть саму публикацию.
Помочь Баллентайну взялась правозащитная организация Detained in Dubai. Ее директор, Радха Стирлинг, рассказала, что мужчина удалил комментарий и извинился, но это не помогло. За негативный отзыв ему грозит до двух лет лишения свободы, и вероятность того, что дело закроют, приравнивается к нулю.
Также, по словам специалиста, у истцов есть все полномочия, чтобы потребовать с обвиняемого деньги для решения проблемы без суда.
«Это способ вымогательства, к которому прибегают мстительные люди. После того как уголовное дело выиграно, они могут также возбудить гражданские дела о возмещении крупного ущерба — система поощряет это», — пояснила Стирлинг.
Ранее в Таиланде произошел похожий случай. Там мужчина поставил местному ресторану одну звезду в Сети после ссоры с владельцем заведения.