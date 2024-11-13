В Дубае мужчину арестовали за плохой отзыв в интернете

Через время мужчина уехал в Северную Ирландию и оставил негативный отзыв о своем бывшем работодателе и рассказал о проблемах с начальством. Когда Баллентайн вернулся в ОАЭ, чтобы повидаться со своими друзьями, он был арестован. Ему предъявили обвинения в соответствии со строгими законами ОАЭ о киберпреступности. Согласно им, заявителю достаточно просто сообщить полиции о том, что видел что-то оскорбительное в сети, а правоохранителям не нужно даже видеть саму публикацию.