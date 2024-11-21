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В Дубае изготовили крупнейший в мире слиток золота

В Дубае сделали самый крупный в мире слиток золота. Его вес — целых 300 килограммов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Emirates Minting Factory

Как сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office, изделие было изготовлено на предприятии Emirates Minting Factory. Слиток презентовали на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024. Прямо там изделие внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории.

Иногда, кстати, эту драгоценность можно найти в самых неожиданных местах. Так, летом австралиец нашел под бревном золотой самородок весом 794 грамма. Он лежал под сгнившим бревном и метровым слоем грязи.