В Дубае изготовили крупнейший в мире слиток золота

Как сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office, изделие было изготовлено на предприятии Emirates Minting Factory. Слиток презентовали на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024. Прямо там изделие внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории.
Иногда, кстати, эту драгоценность можно найти в самых неожиданных местах. Так, летом австралиец нашел под бревном золотой самородок весом 794 грамма. Он лежал под сгнившим бревном и метровым слоем грязи.