В древнем городе Перге обнаружили мраморную скульптуру богини Афродиты

В древнем городе Перге, расположенном в провинции Анталья (Турция), группа археологов обнаружила пять статуй, датируемых
Предполагается, что обнаруженная скульптура Афродиты была создана, когда город находился под контролем Римской Империи. Вполне вероятно, что статуя украшала проспект или здание государственного учреждения.
Согласно легенде, город Перге был основан прорицателем Калхасом после Троянской войны. Некоторое время спустя, в 189 году до н. э. в результате Антиоховой войны Перге перешел под власть Рима, после чего достиг наивысшего расцвета. В
Во время раскопок были обнаружены и другие скульптуры, однако для их изучения требуется больше времени. На данный момент эксперты уверены лишь в том, что все обнаруженные статуи демонстрируют преемственность стилей и иконографии в римском искусстве, а также подтверждают значимость Перге как центра скульптурного мастерства.
Напомним, что раскопки на территории Перге ведутся с 1946 года, однако большая часть древнего города по-прежнему находится под землей. Древнейшие находки, сделанные на местном акрополе, относятся к пятому тысячелетию до н. э., что позволяет предположить, что город появился гораздо раньше, чем считалось до сих пор.
Ранее рассказывали, что под лондонским офисом нашли руины древнеримской базилики.