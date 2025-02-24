В древнем городе Перге обнаружили мраморную скульптуру богини Афродиты

Во время раскопок были обнаружены и другие скульптуры, однако для их изучения требуется больше времени. На данный момент эксперты уверены лишь в том, что все обнаруженные статуи демонстрируют преемственность стилей и иконографии в римском искусстве, а также подтверждают значимость Перге как центра скульптурного мастерства.