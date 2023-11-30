В древнем «городе коз» нашли две статуэтки греческой богини Деметры

Во время раскопок в древнегреческом городе Эги, название которого происходит от греческого слова αίγα, что значит коза, турецкие археологи нашли в колодце две маленькие статуэтки Деметры — богини Земли, земледелия и плодородия в греческой мифологии.

Руины Эги, основанного в VIII веке до нашей эры, находятся на западе современной Турции, на территории провинции Маниса. В отличие от других греческих поселений на полуострове Малая Азия, Эги был построен не на морском побережье, а в удалении от Эгейского моря, на склоне горного хребта Юнт (в древности он назывался Аспорденон). Эги упоминается древнегреческими историками Геродотом и Страбоном как входящий в число двенадцати городов-государств Эолии — области на севере и северо-западе Малой Азии.

Две одинаковые статуэтки Деметры были обнаружены в колодце, на обочине дороги, ведущей к святилищу Афины. По словам руководителя раскопок, профессора Юсуфа Сезгина, этот колодец отличается от других своей необычной формой и артефактами, найденными внутри него. Одна из статуэток находилась под резным орнаментом, украшающим верхнюю часть колодца, причем, судя по всему, ее разместили там специально. Вторая точно такая же статуэтка лежала на дне колодца.

Кроме фигурок Деметры, в колодце нашли фрагменты рельефа, тоже связанного с именем этой богини — на рельефе изображены снопы пшеницы, одного из символов Деметры. Как предполагают археологи, этот колодец мог быть связан с ритуальными празднествами, посвященными Деметре, которая была одной из самых важных богинь у древних земледельцев.