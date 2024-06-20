В древнеегипетском саркофаге заметили рисунок с «Мардж Симпсон»

В одном из ранних эпизодов жители Спрингфилда (город, где разворачиваются события в «Симпсонах») выступили против статуи Микеланджело Буонарроти «Давид». Их возмутила его нагота. Подобный инцидент произошел во Флориде в 2023 году. Там уволился директор частной школы после того, как родители учеников пожаловались на уроки, посвященные искусству Возрождения. Скульптуру «Давид» даже назвали порнографической.