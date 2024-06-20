В древнеегипетском саркофаге заметили рисунок с «Мардж Симпсон»

В древнеегипетском саркофаге заметили изображение, напоминающее персонажа культового сериала «Симпсоны». На рисунке запечатлен человек в зеленых одеяниях и высоком голубом головном уборе, похожих на платье и прическу матери легендарного анимационного семейства — Мардж Симпсон, пишет New York Post. Неожиданное сходство обсуждают пользователи Reddit.
РБК Life изучил аккаунт Министерства туризма и древностей Египта в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) и нашел публикацию за 17 октября 2023 года. На одном из фото, размещенных ведомством, действительно можно разглядеть крышку саркофага с разошедшимся по Сети рисунком.
Власти Египта не указали в посте на сходство героя изображения с персонажем анимационного сериала. В публикации рассказывалось об открытии кладбища, где захоронены чиновники и священнослужители времен Нового царства (1550−1069 годы до нашей эры). Некрополь находится в Эль-Минье.
Саркофаг с удивительным рисунком, возможно, принадлежит Тади Ист (Tadi Ist), дочери верховного жреца Джехути (Djehouti) в Ашмунейне.
«Мардж?», «Невероятно», «Мэтт Грейнинг — путешественник во времени», «В Египте предсказали появление “Симпсонов”, “Единственный задокументированный случай, когда “Симпсоны” не сделали это первыми”, — комментируют пользователи Reddit.
Сериалу нередко приписывают различные пророчества. Так, в 12-м эпизоде 26-го сезона (вышел 25 января 2015 года) была «предсказана» покупка Twitter бизнесменом Илоном Маском. В 21-й серии 23-го сезона (13 мая 2012 года) фанаты сериала увидели пророчество ребрендинга этой соцсети.
В одном из ранних эпизодов жители Спрингфилда (город, где разворачиваются события в «Симпсонах») выступили против статуи Микеланджело Буонарроти «Давид». Их возмутила его нагота. Подобный инцидент произошел во Флориде в 2023 году. Там уволился директор частной школы после того, как родители учеников пожаловались на уроки, посвященные искусству Возрождения. Скульптуру «Давид» даже назвали порнографической.
Еще одну серию «Симпсонов» пользователи связали с трагедией на батискафе «Титан». В этом эпизоде показано, как Гомер вместе с отцом отправился на батискафе к затонувшему кораблю, в какой-то момент главный герой почувствовал, что происходит нечто неладное — у него стал заканчиваться кислород.