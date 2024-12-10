В древнеегипетском храме обнаружили запечатлевшую Клеопатру статую

Клеопатра унаследовала корону в 51 году до н. э., когда ей было 18 лет. Трон она разделила с младшим братом Птолемеем XIII, за которого ее по династической традиции выдали замуж. Фараон был слишком юн для супружеских отношений, и его советники сговорились захватить власть от имени молодого правителя. Так Клеопатра оказалась в изгнании. Впоследствии в противостояние брата и сестры был втянут Юлий Цезарь, которого Клеопатре удалось переманить на свою сторону. После смерти Цезаря одну из ключевых ролей в судьбе царицы Древнего Египта сыграл Марк Антоний.