В древнеегипетском храме обнаружили запечатлевшую Клеопатру статую

При раскопках в древнем городе Тапосирис Магна возле Александрии нашли фрагмент мраморной статуи, которая, вероятно, изображает Клеопатру VII, пишет Heritage Daily со ссылкой на Министерство туризма и древностей Египта.
Голову скульптуры обнаружили в южной стене древнего храма, где также было много и других артефактов времен правления династии Птолемеев.
Тапосирис Магна основал Птолемей II в период между 280 и 270 годами до н. э. Название города означает «великая усыпальница Осириса». В центре города был храм Осириса, по мнению ряда ученых, он мог стать последним пристанищем и для Клеопатры.
Как уточняют в энциклопедии Britannica, Осирис считался одним из самых почитаемых богов Древнего Египта. Ему поклонялись как богу плодородия, кроме того, он воспринимался как умерший и воскресший правитель.
На раскопках также нашли монеты, керамику, лампы и сосуды, бронзовые статуэтки и амулет в виде скарабея с надписью «Справедливость Ра восторжествовала» (Ra’s justice has risen). Археологи также заметили остатки храма IV века до н. э., которые находятся возле сети туннелей, ведущих до Средиземного моря. Также они обнаружили некрополь с 20 катакомбами и поземную гробницу под древним маяком.
Клеопатра унаследовала корону в 51 году до н. э., когда ей было 18 лет. Трон она разделила с младшим братом Птолемеем XIII, за которого ее по династической традиции выдали замуж. Фараон был слишком юн для супружеских отношений, и его советники сговорились захватить власть от имени молодого правителя. Так Клеопатра оказалась в изгнании. Впоследствии в противостояние брата и сестры был втянут Юлий Цезарь, которого Клеопатре удалось переманить на свою сторону. После смерти Цезаря одну из ключевых ролей в судьбе царицы Древнего Египта сыграл Марк Антоний.
Клеопатра умерла в возрасте 39 лет. Ее похоронили вместе с Марком Антонием, однако ее могила так и не была найдена.