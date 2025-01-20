В древнеегипетском городе в руинах дома VII века нашли мраморную статую

Ранее сообщалось, что в городе Тапосирис Магна нашли фрагмент мраморной статуи, предположительно изображающей Клеопатру VII. Царица Древнего Египта взошла на трон в 51 году до н.э. в 18 лет. Власть ей предстояло разделить с младшим братом Птолемеем XIII, за которого ее выдали замуж. Однако правитель был еще юн для супружеских отношений, так что его советники решили захватить власть от имени молодого фараона и Клеопатра оказалась в изгнании.