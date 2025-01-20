В древнеегипетском городе в руинах дома VII века нашли мраморную статую

В ходе раскопок в городе Тапосирис Магна, основанном фараоном Птолемеем II Филадельфом между 280 и 270 годами до н.э., нашли голову мраморной статуи, сообщает Egypt Independent. Скульптура относится к эпохе Птолемеев и была найдена в руинах здания VII века н.э.
По словам руководившего раскопками Иоакима Ле Бомина (Лионский университет, Франция), сейчас эксперты пытаются разобраться, как фрагмент статуи мог оказаться в доме, который был построен практически через 700 лет после того, как скульптура была создана.
Артефакт достигает в высоту 38 см и представляет собой реалистичное изображение пожилого мужчины, характерное для стиля позднего эллинистического периода. Личность запечатленного в мраморе предстоит установить. Судя по тому, как человек был изображен, на лице уже были заметны морщины, а сам он имел болезненный вид.
Вероятно, фрагмент некогда был частью громадной скульптуры, которая находилась в большом общественном здании, а не в частном доме. В пользу такой теории говорит размер обнаруженного артефакта.
Ранее сообщалось, что в городе Тапосирис Магна нашли фрагмент мраморной статуи, предположительно изображающей Клеопатру VII. Царица Древнего Египта взошла на трон в 51 году до н.э. в 18 лет. Власть ей предстояло разделить с младшим братом Птолемеем XIII, за которого ее выдали замуж. Однако правитель был еще юн для супружеских отношений, так что его советники решили захватить власть от имени молодого фараона и Клеопатра оказалась в изгнании.
Позже в конфликт втянули Юлия Цезаря, которого Клеопатре удалось переманить на свою сторону. После его смерти одна из ключевых ролей в судьбе царицы Древнего Египта досталась Марку Антонию.
После захвата Египта римлянами Клеопатра покончила с собой и была похоронена рядом с Марком Антонием, который также убил себя. Место их захоронения не найдено.