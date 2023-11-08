В древнеегипетском городе нашли скелет 20-летней девушки с зубастой опухолью

Источник: A. Deblauwe/Amarna Project via Live Science

Археологи из Университета Южного Иллинойса (США) и Кембриджа (Великобритания) нашли самую древнюю из известных на данный момент опухолей яичника — тератому. Новообразование включало костную массу и два зуба. И было обнаружено внутри скелета молодой женщины во время раскопок египетского некрополя XIV века до нашей эры. Анализ всех особенностей гробницы показал, что девушка, скорее всего, знала о болезни, испытывала боль и пыталась лечиться. Препринт исследования опубликован в «Международном журнале палеопатологии».

Опухоль с двумя зубами

Раскопки велись на восточном берегу Нила, к югу от Каира, где около 3000 лет назад находился древний город Амарна. Просуществовал он недолго и около 15 лет считался столицей при фараоне Эхнатоне. На данный момент это руины древнеегипетских храмов, дворцов, обычных домов и в том числе старинные захоронения местных жителей.

В одной из многокамерных подземных гробниц на кладбище Северной пустыни археологи обнаружили скелетные останки женщины, которой на момент смерти было от 18 лет до 21 года. К погребальной камере вела шахта, сама девушка была завернута в циновку из растительных волокон. Вместе с ней были похоронены погребальные принадлежности и кольцо с изображением божества Бэса, который считался защитником от злых духов, покровителем семьи и деторождения. В области таза женщины ученые заметили нечто необычное.

«Это было многолопастное яйцевидное кальцинированное образование и два связанных с ним зуба — в полости таза», — говорится в исследовании.

Лечение кольцом

Специалисты рассмотрели пять возможных диагнозов, чтобы установить, чем было образование, включая кисты, замерший в матке плод и другие. Но в результате диагностики пришли к выводу, что это была тератома яичника — опухоль, которая образуется в половой системе человека из зародышевых клеток. По данным современной медицины, она может быть доброкачественной и злокачественной, а также включать разные ткани — мышцы, волосы, кости, зубы и даже более сложные органы, как глаз. Такая опухоль может вызывать боль и отек, а также лопнуть и привести к внутренней инфекции. Сегодня главным лечением тератомы является ее немедленное хирургическое удаление сразу после обнаружения.

В археологии известно только четыре таких находки, три в Европе и одна в Перу. В Египте и вообще на территории Африки это первое подобное открытие. К тому же, отмечают авторы, оно старейшее из всех. Кладбище, как и город, датируется примерно серединой XIV века до н. э.

Ученые предполагают, что эта опухоль была болезненной для женщины, так как кольцо Бэса могло быть целебным предметом. Этот «магическо-медицинский» артефакт был помещен при похоронах в левую руку девушки, которая была сложена на коленях над местом опухоли. По мнению исследователей, юная женщина могла призывать божество, чтобы оно защитило от боли и других симптомов или помогло в попытках зачать ребенка.

Согласно современным данным об укладе жизни в древнеегипетском поселении, в этом возрасте девушка уже могла быть замужем. И, скорее всего, работала. В Амарне женщины занимались разными профессиями, включая строительные работы, варку пива, уход за садами и домашними животными.