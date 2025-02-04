В ДР Конго сто больных оспой обезьян сбежали из лечебных центров

«Сто двадцать восемь больных сбежали из центров карантина, некоторые из которых были разграблены», — приводит портал слова из отчета.
Отмечается, что министерство указало на целый ряд проблем в провинции Северное Киву из-за наступления М23, включая сбои с поставками лекарств, отсутствие воды и электричества.
По данным ведомства, за неделю в ДРК было зафиксировано 2707 случаев подозрения на оспу обезьян, включая 516 подтвержденных, и зафиксировано 38 летальных исходов.
Всего с начала эпидемии оспы обезьян в ДР Конго было выявлено более 70 тысяч случаев, в том числе более 13 тысяч подтвержденных, скончались 1407 человек.