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В ДР Конго сто больных оспой обезьян сбежали из лечебных центров

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Более 100 больных оспой обезьян сбежали из центров лечения на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за боев армии страны с группировкой М23, сообщает портал Actualité со ссылкой на отчет министерства здравоохранения ДРК.

Источник: Reuters

«Сто двадцать восемь больных сбежали из центров карантина, некоторые из которых были разграблены», — приводит портал слова из отчета.

Отмечается, что министерство указало на целый ряд проблем в провинции Северное Киву из-за наступления М23, включая сбои с поставками лекарств, отсутствие воды и электричества.

По данным ведомства, за неделю в ДРК было зафиксировано 2707 случаев подозрения на оспу обезьян, включая 516 подтвержденных, и зафиксировано 38 летальных исходов.

Всего с начала эпидемии оспы обезьян в ДР Конго было выявлено более 70 тысяч случаев, в том числе более 13 тысяч подтвержденных, скончались 1407 человек.