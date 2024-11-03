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В донецком супермаркете в упаковке рукколы нашли живую лягушку

Жительница Донецка во время покупки в супермаркете обнаружила лягушка в упаковке рукколы.

Об этом сообщили в паблике «Донецкая группа новостей | Донецк. ДНР» во «ВКонтакте».

«В супермаркете девушка нашла живую лягушку в упаковке рукколы. Судя по комментариям, дальнейшая судьба лягушки неизвестна: ее вместе с упаковкой отдали на кассу», — рассказали в группе.

Информации о том, в каком конкретно магазине была обнаружена лягушка, не уточняется.

До этого сообщалось, что крыса напала на ребенка во дворе дома в Челябинске. Инцидент произошел во дворе общежития по улице Болейко, на первоклассницу напала крыса и укусила девочку за руку.

Незадолго до этого сообщалось, что в Калининграде крыса укусила спящего пациента больницы за шею. Пострадал 67-летний пациент. Пенсионер проснулся от боли.