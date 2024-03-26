В домах P.Diddy прошли обыски по делу о секс-торговле. Что происходит

Третье обвинение выдвинула анонимная обвинительница, которую в документах называют Джейн Доу. Она сообщила, что рэпер и второй мужчина по очереди насиловали их с подругой в 1990 или 1991 годах. Согласно судебным документам, женщина познакомилась с исполнителями на мероприятии MCA Records. Они активно оказывали внимание девушке и ее подруге, после чего пригласили их на вечеринку в квартиру Холла. Там музыканты принудили подруг к сексу с ними, говорится в иске. В заявлении Джейн Доу подчеркнула, что была «потрясена и травмирована» после произошедшего.