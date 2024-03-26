В домах P.Diddy прошли обыски по делу о секс-торговле. Что происходит

В домах рэпера P.Diddy (реальное имя Шон Комбс) в Лос-Анджелесе и Майами прошли обыски. Оперативные мероприятия провели сотрудники Национальной безопасности из-за федерального расследования дела о секс-торговле, сообщает FOX 11 Los Angeles.
«Ранее Министерство внутренней безопасности (HSI) Нью-Йорка предприняло правоохранительные действия в рамках продолжающегося расследования при содействии HSI Лос-Анджелеса, HSI Майами и наших местных партнеров. Мы предоставим дополнительную информацию по мере ее поступления», — заявили представители органа.
Эксперт по национальной безопасности Хэл Кемпфер (Hal Kempfer) сообщил телеканалу, что следователям предстоит проверить сообщения о том, что рэпер якобы накачивал запрещенными веществами молодых женщин, а также занимался торговлей людьми, вымогательством и распространением огнестрельного оружия.
Следователи собирали ноутбуки, флэш-накопители и все, что могло бы помочь в расследовании этого дела. Получение ордера на обыск такого масштаба говорит о том, что предстоит длительный процесс, добавил Кемпфер.
Обвинения от бывшей девушки
В последние несколько месяцев в адрес рэпера звучали обвинения в сексуальном насилии. Сначала бывшая девушка рэп-исполнителя певица Кэсси Вентура подала против него иск в суд. По ее словам, экс-бойфренд издевался над ней на протяжении более десяти лет. Вентура подчеркнула, что Комбс познакомил ее «с образом жизни, который связан с чрезмерным употреблением алкоголя и наркотических веществ».
Представители P. Diddy назвали обвинения «оскорбительными и возмутительными». По их словам, в течение последних шести месяцев Комбс подвергался шантажу со стороны Вентуры. Она требовала выплатить $30 млн под угрозой написания скандальной книги об их отношениях. Рэпер отказался выполнять требование экс-подруги, после чего она решила подать против него иск в суд.
Однако всего через сутки после того, как Кэсси подала иск против музыканта, пара пришла к мировому соглашению. В своем заявлении она сообщила, что согласилась на решение вопроса мирным путем. Детали этого соглашения не разглашаются.
Шон Комбс также выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что решил завершить спор «мирным путем». «Я желаю Кэсси и ее семье всего наилучшего», — заключил рэпер.
Новые обвинения
Вскоре еще одна женщина подала иск против рэпера. Она заявила, что в 1991 году она «неохотно согласилась» на ужин с рэпером.
«Во время свидания Комбс намеренно “накачал” ее наркотиками. Из-за этого она оказалась в таком физическом состоянии, что не могла самостоятельно стоять или ходить», — говорится в иске.
Сначала Комбс повез ее в музыкальную студию, а затем в какое-то другое неназванное место, где изнасиловал. Женщина объяснила, что не обратилась в полицию, но после произошедшего с ней связался Деванте Свинг, участник музыкального коллектива Jodeci. Он сказал пострадавшей, что Комбс показывал в музыкальной студии «секс-видео с ней». В иске также утверждается, что впоследствии она бросила колледж и нуждалась в помощи врачей из-за суицидальных мыслей.
Третье обвинение выдвинула анонимная обвинительница, которую в документах называют Джейн Доу. Она сообщила, что рэпер и второй мужчина по очереди насиловали их с подругой в 1990 или 1991 годах. Согласно судебным документам, женщина познакомилась с исполнителями на мероприятии MCA Records. Они активно оказывали внимание девушке и ее подруге, после чего пригласили их на вечеринку в квартиру Холла. Там музыканты принудили подруг к сексу с ними, говорится в иске. В заявлении Джейн Доу подчеркнула, что была «потрясена и травмирована» после произошедшего.
Обвинения от коллеги
Против P.Diddy выступил даже его коллега Родни Джонс. Продюсер обвинил хип-хоп-артиста в сексуальных домогательствах, происходивших во время их совместной работы над песней The Love.
Джонс утверждает, что рэпер заставлял его вступать в половую связь с секс-работниками. По его словам, P. Diddy устраивал у себя дома вечеринки с несовершеннолетними девочками и подмешивал им в алкоголь наркотики. Джонс сообщил, что однажды и сам стал жертвой этого, когда однажды проснулся в постели с рэпером и двумя женщинами. В ответ на возражения Дидди угрожал физической расправой и постоянно запугивал.
В иске Джонс потребовал возмещения ущерба в размере $30 млн. В качестве ответчиков в иске также упоминаются помощник рэпера, генеральный директор Universal Music Group и 29-летний сын рэпера Джастин.
Реакция P.Diddy
После прошлых обвинений представители Шона Комбса выступили с заявлением. Они назвали все обвинения «сфабрикованными», целью которых назвали «выкачивание денег».
«Это сфабрикованные иски, ложно утверждающие о неправомерных действиях, которые якобы произошли более 30 лет назад. Их подали в последнюю минуту. Это не что иное, как выкачивание денег. Благодаря известности и успеху господина Комбса он стал легкой мишенью для анонимных обвинителей, которые лгут без совести и последствий ради финансовой выгоды. Общественность должна быть настроена скептически и не спешить принимать эти ложные обвинения», — говорилось в заявлении адвокатов рэпера.
По поводу обысков в домах рэпера представители Комбса пока не ответили на запросы журналистов.