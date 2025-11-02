В ДНР открыли памятник Герою России Владимиру Жоге

«Волноваха навсегда вписана в нашу историю как один из первых крупных городов, освобожденных в ходе специальной военной операции. Те дни мы никогда не забудем. Как и горькое известие о гибели Владимира, в которое никто не хотел верить до последнего. Здесь он совершил свой вечный подвиг, освобождая русский город и защищая мирных жителей», — прокомментировал открытие памятника глава ДНР Денис Пушилин в своем telegram-канале. Памятник создан при поддержке руководства и жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.