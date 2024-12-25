В ДК «Кристалл» пройдет вечеринка GLAMOUR с nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS

В лайнапе события кроме знаменитого трио диджей-сет от SLAVA MARLOW, выступления Supersilly, Dj Wipo, DJ RIRI BENZO, ALEKSEY ROZHKOV и других артистов. Билеты уже продаются на сайте «диско-клуба», на входе будет действовать фейсконтроль. Начало в 22:00.