В ДК «Кристалл» пройдет вечеринка GLAMOUR с nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS

28 декабря на площадке ДК «Кристалл» пройдет вечеринка GLAMOUR с диджей-сетами от хитмейкеров, исполнителей трека «ГЛАМУР» (2024) nkeeei, uniqe и ARTEM SHILOVETS, а также их друзей. Организаторами мероприятия выступили «диско-клуб», HiFi-стриминг Звук и журнал La Routine Mag.
В лайнапе события кроме знаменитого трио диджей-сет от SLAVA MARLOW, выступления Supersilly, Dj Wipo, DJ RIRI BENZO, ALEKSEY ROZHKOV и других артистов. Билеты уже продаются на сайте «диско-клуба», на входе будет действовать фейсконтроль. Начало в 22:00.
«Мы готовим яркое, громкое, запоминающееся мероприятие на стыке трендов 2024-го и ностальгии по нулевым. Предновогоднее событие в “Кристалле” — это возможность задать настроение грядущему новому году и подвести итоги уходящего — с авторами самого вирального трека последнего времени», — сообщает музыкальный маркетолог HiFi-стриминга Звук Максим Воробьев.
Ранее Звук запустил в Telegram музыкальную игру с призами.